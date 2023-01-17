Финляндия может отправить Украине небольшое количество танков

Финляндия может пожертвовать Украине небольшое число танков «Леопард 2» германского производства, если на такой же шаг пойдет более широкая группа европейских стран, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Киев запросил тяжелую военную технику, такую как танки «Леопард 2», что стало бы значительным шагом вперед в поддержке Запада после российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года.

Финляндия, которая подала заявку на вступление в НАТО, может поделиться лишь небольшим числом танков, поскольку стране нужны вооружения для защиты ее протяженной границы с Россией, заявил президент финскому информагентству STT.

«По этой причине, если танки будут отправлены, предложение Финляндии не может быть очень большим», – заявил Ниинистё.

Польша заявила, что она отправит Украине танки «Леопард 2», если на это пойдет более широкая коалиция стран. Тем временем, Германия заявила, что у нее нет таких планов.

«Если позиция в отношении боевых танков изменится, и сформируется европейское сотрудничество, вклад Финляндии также потребуется», – говорится в заявлении офиса президента, направленном Reuters.