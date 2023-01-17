Дуда: передача Польшей Украине 14 танков Leopard может открыть новую главу военной помощи

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что решение Польши передать роту танков Leopard 2 Украине откроет новую главу в военной помощи.

“Мы надеемся, что производитель немецких танков также примет участие в этой, на мой взгляд, очень хорошей идее”, — сказал Дуда на панельной дискуссии “В защиту Европы” в Давосе во вторник

Дуда подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз просил его о современных танках, поскольку только с их помощью можно остановить российское вторжение.

“Мы собираем коалицию, сообщество стран, которые, я надеюсь, передадут танки «Leopard» . Здесь мы рассчитываем на наших финских партнеров, у которых есть эти танки. Есть ряд европейских стран. Я надеюсь, что союзники передадут несколько или десяток таких танков, благодаря чему для Украины будет сформирована как минимум бронетанковая бригада”, — отметил президент Польши.

Он добавил, что “конечно, мы рассчитываем на участие ФРГ”, однако этот процесс займет время.

Также Дуда отметил, что Польша передала еще в начале 2022 года Украине 260 старых танков — времен СССР, что “стало началом огромной поддержки Украины”.