Арестович написав заяву про звільнення з Офісу президента

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович подав голові ОП Андрію Єрмаку заяву з проханням про звільнення з посади.

Про це сам Арестович повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, після російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі Олексій Арестович заявив, що ракета, яка поцілила по будинку, нібито до цього була уражена українською системою ППО. Ці його слова підхопила російська пропаганда. Згодом речнику Повітряних сил ЗСУ довелося окремо повідомляти про те, що житловий будинок у Дніпрі потрапив під прямий удар російської ракети, і до трагедії жодним чином не причетна українська ППО.

Після критики в бік Арестовича, він пояснив, чому нібито помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО, заявивши, що сказав таке через втому та нестачу часу для перевірки інформації.