48% жителів дев’яти країн ЄС хочуть швидкого кінця війни, навіть ціною втрати Україною територій

Мешканці країн ЄС розділилися у своєму баченні завершення війни Росії проти України: якщо австрійці та німці виступають за швидке завершення війни навіть ціною територіальних втрат для України, то голландці, португальці та поляки різко проти цієї ідеї.

Як пише «Європейська правда», такими є дані дослідження мережі Euroskopia в дев’яти країнах ЄС (Португалія, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія та Греція).

Так, понад 60% жителів Австрії та Німеччини хочуть, щоб війна закінчилася швидко. Результат цікавий тим, що німецький уряд є одним з тих, хто надав найбільшу військову допомогу Україні.

Швидке завершення війни ціною територіальних втрат підтримують також греки (54%), італійці (50%) та іспанці (50%).

У Нідерландах 48% громадян висловилися проти того, щоб Україна відмовлялася від територій заради швидкого завершення війни. Так само думають 45% у Португалії та 42% у Польщі.

На прикладі Іспанії видно, що виборці лівих партій правлячої коаліції найбільше виступають за якнайшвидше завершення війни, навіть якщо це означатиме територіальні поступки з боку України на користь Москви.

Загалом в усіх опитаних країнах ЄС 48% виступають за швидке завершення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, тоді як 32%, майже кожен третій європеєць, виступають проти такої жертви заради прискорення миру.