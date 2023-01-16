Заява Арестовича про Дніпро: нардепи готують звернення до СБУ

Радник Офісу президента Олексій Арестович відкликав своє вибачення і видалив пост у соцмережах, де пояснював, чому помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО. Раніше він заявив, що сказав таке через втому та нестачу часу для перевірки інформації. Водночас народні депутати вже готують колективне звернення до СБУ.

“Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з … “надстроковою та надважливою” інформацією”, — написав Арестович, але потім пост видалив.

За його словами, він отримав інформацію від товариша, який раніше служив у лавах ППО. Радник Банкової додав, що не має співробітників для аналізування інформації, яку отримує, але взяв на себе купу “інформаційних та практичних” процесів.

“Мій товариш, колишній ППОшник, ішов вулицею в момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи й впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили”, – написав Арестович.

Він зазначив, що в етері планували обговорити дві версії: щодо збиття ракети силами ППО та про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але він був не “у формі”, тому етер пішов не за планом. Також він вважає, що не повинен “тремтіти” за свої слова.

Втім пізніше Арестович видалив пост, де пояснив свою заяву й опублікував інший зі словами, що “відкликав вибачення”.

“Я чітко говорю двічі: “судячи з усього” і “ще розбиратися і розбиратися”.Тобто, бувши навіть радикально втомленим, застереження – що моє припущення про ракету ППО, лише – версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив, рефлекси не проп’єш”, — написав він.

Втім, нардепка від “Голосу Соломія Бобровська заявила, що готує колективне звернення від народних депутатів до СБУ через заяву радника Офісу Президента.

“Емоцій через край, всі навіть людські межі перейдено. Аферист і агентура чистої води”, — написала вона.

До звернення долучилася народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.