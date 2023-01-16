Газ у Європі подешевшав до рівнів осені 2021 року CNN: українці вразили західних союзників своїми військовими іноваціями » Умерла Джина Лоллобриджида Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica. Лоллобриджиде было 95 лет. Среди наиболее известных работ Лоллобриджиды — роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Невеста на одну ночь». Расцвет ее актерской карьеры пришелся на 1950-е — 1960-е годы. С 1970-х годов Лоллобриджида практически перестала сниматься в кино и занялась фотожурналистикой и скульптурой. Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» и кавалером французского ордена Почетного легиона, а также обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.