Умерла Джина Лоллобриджида

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.
Лоллобриджиде было 95 лет.
Среди наиболее известных работ Лоллобриджиды — роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Невеста на одну ночь». Расцвет ее актерской карьеры пришелся на 1950-е — 1960-е годы.
С 1970-х годов Лоллобриджида практически перестала сниматься в кино и занялась фотожурналистикой и скульптурой.
Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» и кавалером французского ордена Почетного легиона, а также обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
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