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Умерла Джина Лоллобриджида

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.

Лоллобриджиде было 95 лет.

Среди наиболее известных работ Лоллобриджиды — роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Невеста на одну ночь». Расцвет ее актерской карьеры пришелся на 1950-е — 1960-е годы.

С 1970-х годов Лоллобриджида практически перестала сниматься в кино и занялась фотожурналистикой и скульптурой.

Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» и кавалером французского ордена Почетного легиона, а также обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

16 января, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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