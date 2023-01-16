Российским миллиардерам запретили ехать в Давос

В швейцарском городе Давосе с 16 по 20 февраля пройдет Всемирный экономический форум. По традиции на нем соберутся ведущие топ-менеджеры, бизнесмены и политические лидеры из разных стран, пишет ОффШор.

Российские миллиардеры еще недавно были одним из «неотъемлемых атрибутов Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler», но в этом году ни один из них на форум не попадет, пишет Bloomberg. Негласно сообщается, что их просто не пригласили на официальном уровне, проигнорировав весь вероятный список.

Развязанная война в Украине и «остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит», отмечает агентство. При этом в 2020 году делегация из России оказалась третьей по количеству миллиардеров в Давосе среди всех стран-участников.

Не подали ни одной заявки на участие в форуме и миллиардеры из Китая. Страна все еще не оправилась от всплеска случаев заболевания COVID-19 и обвала на фондовом рынке на сотни миллиардов долларов.

Места богатейших предпринимателей из России и Китая займут магнаты из Персидского залива — региона «с вновь обретенной важностью благодаря растущим ценам на нефть».

По данным Bloomberg, в этом году на форум зарегистрировалось только 116 миллиардеров — это на 40% меньше, чем десять лет назад. Состав списка приглашенных миллиардеров отражает глобальные потрясения», которые происходят в мире на фоне конфликтов, распространения болезней и растущей инфляции», — говорится в сообщении агентства.

Больше всего предпринимателей с таким состоянием приедет из США, Индии, стран Персидского залива и Евросоюза.

Миллиардеры из России потеряли больше $93 млрд в 2022 году после начала войны в Украине, писал ранее Bloomberg. Причем половину из этой суммы они утратили непосредственно в день начала вторжения — 24 февраля. Остальное — в последующие месяцы. Предприниматели из Китая также потеряли огромное состояние — $64,6 млрд — из-за растущей инфляции и антиковидных ограничений.