РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї, — прем’єрка Естонії Каллас

Про це Каллас написала у власному твіттері.

«Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава», — наголосила естонська прем’єрка.

Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності й надати Україні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО.

«Мій заклик до союзників і партнерів: нумо посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини» — написала Каллас