РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї, — прем’єрка Естонії Каллас

Про це Каллас написала у власному твіттері.
«Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава», — наголосила естонська прем’єрка.
Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності й надати Україні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО.
«Мій заклик до союзників і партнерів: нумо посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини» — написала Каллас
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 35 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
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