 
«  
  »

РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї, — прем’єрка Естонії Каллас

Кая Каллас
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників України надати нашій країні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО

Про це Каллас написала у власному твіттері.

«Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава», — наголосила естонська прем’єрка.

Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності й надати Україні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО.

«Мій заклик до союзників і партнерів: нумо посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини» — написала Каллас

  • У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 35 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
16 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  