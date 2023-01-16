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Попри штурм вагнерівців ЗСУ утримують позиції у Соледарі та поступово просуваються в бік Кремінної, — британська розвідка

Соледар
Збройні сили України «майже безперечно» зберігають позиції у Соледарі Донецької області та поступово просуваються в бік Кремінної Луганської області

Такі дані станом на 16 січня наводить британська розвідка.

«Впродовж вихідних продовжувалися інтенсивні бойові дії у секторах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті. Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже безперечно зберігали позиції у Соледарі, на північ від Бахмута, в умовах постійних атак групи «Вагнера», — сказано в повідомленні.

Водночас довкола Кремінної бойові дії характеризуються складним комплексом локальних атак і контратак у лісовій місцевості.

«Однак загалом Збройні сили України продовжують поступово просувати свою лінію фронту на східну околицю міста Кремінна», — зазначили в британській розвідці.

16 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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