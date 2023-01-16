Попри штурм вагнерівців ЗСУ утримують позиції у Соледарі та поступово просуваються в бік Кремінної, — британська розвідка

Такі дані станом на 16 січня наводить британська розвідка.

«Впродовж вихідних продовжувалися інтенсивні бойові дії у секторах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті. Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже безперечно зберігали позиції у Соледарі, на північ від Бахмута, в умовах постійних атак групи «Вагнера», — сказано в повідомленні.

Водночас довкола Кремінної бойові дії характеризуються складним комплексом локальних атак і контратак у лісовій місцевості.

«Однак загалом Збройні сили України продовжують поступово просувати свою лінію фронту на східну околицю міста Кремінна», — зазначили в британській розвідці.