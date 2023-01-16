Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Bloomberg.

Польща має намір поставити в Україну «роту» танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак таке рішення вимагає схвалення Берліна, який польський уряд постійно критикує за повільність підтримки України важким озброєнням.

«Нам потрібно отримати згоду Німеччини… Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко», — сказав Моравецький.

Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб пише, що Німеччина збирається ухвалити рішення про перекидання танків в Україну цього тижня.