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Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України

Leopard 2
Німеччина незабаром погодиться на відправку танків Leopard 2 до України

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Bloomberg.

Польща має намір поставити в Україну «роту» танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак таке рішення вимагає схвалення Берліна, який польський уряд постійно критикує за повільність підтримки України важким озброєнням.

«Нам потрібно отримати згоду Німеччини… Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко», — сказав Моравецький.

Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб пише, що Німеччина збирається ухвалити рішення про перекидання танків в Україну цього тижня.

16 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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