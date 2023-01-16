CNN: українці вразили західних союзників своїми військовими іноваціями Україна отримає перший транш з 18 млрд євро макрофіну від ЄС цього тижня » На Сицилії арештували голову «Коза Ностри». Його шукали 30 років Найбільш розшукуваного боса мафії в Італії Маттео Мессіну Денаро заарештували на Сицилії. Він переховувався 30 років. За повідомленнями, Мессіну Денаро затримали у приватній клініці в столиці Сицилії Палермо, де він проходив лікування. Вважають, що він є босом сумнозвісної сицилійської мафії «Коза Ностра». Італійські ЗМІ повідомили, що його заарештували карабінери близько 10:00 ранку за місцевим часом (11:00 за Києвом) і доставили в секретне місце. За повідомленням, в арешті брали участь понад 100 військовослужбовців. Мессіну Денаро заочно засудили до довічного ув’язнення за численні вбивства — зокрема, вбивство в 1992 році антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, смертоносні вибухи 1993 року в Мілані, Флоренції та Римі, а також викрадення, тортури та вбивство 11-річного сина мафіозі, який став державним свідком. Бос мафії також керував рекетом, незаконним захороненням відходів, відмиванням грошей і торгівлею наркотиками для потужного організованого злочинного синдикату «Коза Ностра». Повідомляють, що він був протеже Тото Ріїни, голови клану Корлеоне, якого заарештували в 1993 році після 23 років переховування. Хоча Мессіна Денаро переховувався з 1993 року, вважалося, що він продовжував віддавати накази своїм підлеглим з різних секретних місць. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подякувала збройним силам за роботу із затримання «найважливішого члена мафіозного злочинного угруповання». «Це велика перемога для держави», — заявила вона.