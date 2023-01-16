 
«  
  »

На Сицилії арештували голову «Коза Ностри». Його шукали 30 років

Matteo Messina Denaro

Найбільш розшукуваного боса мафії в Італії Маттео Мессіну Денаро заарештували на Сицилії. Він переховувався 30 років.

За повідомленнями, Мессіну Денаро затримали у приватній клініці в столиці Сицилії Палермо, де він проходив лікування. Вважають, що він є босом сумнозвісної сицилійської мафії «Коза Ностра».

Італійські ЗМІ повідомили, що його заарештували карабінери близько 10:00 ранку за місцевим часом (11:00 за Києвом) і доставили в секретне місце. За повідомленням, в арешті брали участь понад 100 військовослужбовців.

Мессіну Денаро заочно засудили до довічного ув’язнення за численні вбивства — зокрема, вбивство в 1992 році антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, смертоносні вибухи 1993 року в Мілані, Флоренції та Римі, а також викрадення, тортури та вбивство 11-річного сина мафіозі, який став державним свідком.

Бос мафії також керував рекетом, незаконним захороненням відходів, відмиванням грошей і торгівлею наркотиками для потужного організованого злочинного синдикату «Коза Ностра».

Повідомляють, що він був протеже Тото Ріїни, голови клану Корлеоне, якого заарештували в 1993 році після 23 років переховування.

Хоча Мессіна Денаро переховувався з 1993 року, вважалося, що він продовжував віддавати накази своїм підлеглим з різних секретних місць.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подякувала збройним силам за роботу із затримання «найважливішого члена мафіозного злочинного угруповання».

«Це велика перемога для держави», — заявила вона.

16 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  