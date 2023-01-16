Моравецький у Берліні закликав уряд Німеччини надати Україні всі види зброї

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту в Берлін у понеділок закликав уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи Україні всі необхідні види озброєнь.
Главу польського уряду цитує PAP, пише «Європейська правда».
Моравецький взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя політичної діяльності Вольфганга Шойбле, політика ХДС і колишнього голови Бундестагу.
Він підкреслив, що «сьогодні українці борються не лише за свою свободу, а й за захист Європи».
«Ми голосно вимагали присутності ракетних комплексів Patriot в Україні і наш голос був почутий, за що ми вам дякуємо. Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому сьогодні немає жодних підстав блокувати підтримку Києва і відкладати її на невизначений термін. Закликаю німецький уряд діяти рішуче, надаючи Україні всі види озброєнь», — сказав Моравецький.
Під час пресконференції перед відльотом до Берліна в понеділок прем’єр-міністра Польщі запитали про плани обговорити з німецькими політиками питання передачі Україні сучасних танків Leopard 2.
«Так, сьогодні я буду говорити з політиками різних сил німецької політики щодо передачі танків Україні», — підтвердив він, додавши, що Україні потрібні сучасні, західні танки.
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