CNN: українці вразили західних союзників своїми військовими іноваціями

Зокрема, CNN задує мобільний застосунок для наведення артилерії. Він активно використовувася під час контрнаступу восени. Це українське програмне забезпечення для легкодоступних планшетів і смартфонів. Мобільний додаток переводить супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу, що допомагає підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі.

Американські співрозмовники видання, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він виявився дуже ефективним у наведенні вогню української артилерії на російські цілі.

«Маленькі пластикові дрони, що тихо гудуть над головою, скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери тепер виготовляють запчастини, щоб солдати могли ремонтувати важку техніку в польових умовах. Техніки перетворили звичайні пікапи на мобільні ракетні установки. Інженери з’ясували, як прикріпити складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29, допомагаючи українським військово-повітряним силам продовжувати літати після дев’яти місяців війни», – пише CNN.

«Україна навіть розробила власну протикорабельну зброю «Нептун» на основі радянських ракетних конструкцій, яка може вражати російський флот з відстані майже 200 миль», – нагадує видання.

Така українська винахідливість вразила офіційних осіб США, які високо оцінили здатність Києва розробляти «Макгайверські» рішення для своїх потреб на полі бою, які заповнюють важливі тактичні прогалини, залишені більшою та досконалішою західною зброєю.

Війна в Україні надала Сполученим Штатам і їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як їхні власні системи озброєнь працюють в умовах інтенсивного використання і які боєприпаси обидві сторони використовують для здобуття перемог.

Те, як Україна використала свої обмежені запаси ракет HIMARS, щоб завдати хаосу російському командуванню та управлінню, завдаючи ударів по командним пунктам, штабам і складам постачання, відкриває очі, сказав представник оборони, додавши, що військове керівництво вивчатиме це роками.

Українці також зробили тактичні новації, які вразили західних чиновників. Протягом перших тижнів війни українські командири пристосували свої операції до використання невеликих груп пішої піхоти під час наступу росіян на Київ. Озброєні плечовими реактивними снарядами Stinger і Javelin, українські війська змогли підкрастися до російських танків без піхоти на флангах.

Україна є “абсолютно лабораторією зброї в усіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами. Це бойові випробування в реальних умовах”, – сказало джерело, знайоме з західною розвідкою.