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Британія не передаватиме Україні гелікоптери Apache, — SkyNews

вертоліт,apache

Повідомлення видання Mirror про те, що Велика Британія збирається передати Україні вертольоти Apache, не відповідає дійсності.

Про це повідомила редакторка SkyNews з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс, інформує Цензор.НЕТ.

«Міністерство оборони повідомило, що стаття DailyMirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною», — написала вона у твіттері.

Хейнс додала посилання на офіційне повідомлення міністерства оборони Британії про військову допомогу Україні. Згадки про гелікоптери Apache в цьому тексті немає.

«Більше деталей буде повідомлено в понеділок», — додала Хейнс. 

16 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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