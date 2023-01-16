Британія не передаватиме Україні гелікоптери Apache, — SkyNews

Повідомлення видання Mirror про те, що Велика Британія збирається передати Україні вертольоти Apache, не відповідає дійсності.

Про це повідомила редакторка SkyNews з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс, інформує Цензор.НЕТ.

«Міністерство оборони повідомило, що стаття DailyMirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною», — написала вона у твіттері.

Хейнс додала посилання на офіційне повідомлення міністерства оборони Британії про військову допомогу Україні. Згадки про гелікоптери Apache в цьому тексті немає.

«Більше деталей буде повідомлено в понеділок», — додала Хейнс.