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Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 115 тис. росіян

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 15 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько  115290 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3106 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2094 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+26),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

  • Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 14 січня загарбники завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційні удари, також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ, своєю чергою, відбили атаки поблизу 14 міст і сіл
15 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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