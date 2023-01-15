Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 115 тис. росіян

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 15 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3106 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
- артилерійських систем – 2094 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+26),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 14 січня загарбники завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційні удари, також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ, своєю чергою, відбили атаки поблизу 14 міст і сіл
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