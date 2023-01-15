Британія відкликає посла з Ірану після страти свого громадянина Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 115 тис. росіян » Російською ракетою знищено цілий під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 20 загиблих, 73 поранених У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 20 загиблих

О 08:50 Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, написав, що внаслідок атаки на Дніпро загинули 20 людей. Станом на 08:25 Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, повідомив про 19 загиблих унаслідок російської ракетної атаки. «Жертви та поранені: загинуло 19 осіб, з них — 1 дитина, травмовано 73 особи, з них — 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них — 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини», написав він.