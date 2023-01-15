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Російською ракетою знищено цілий під’їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 20 загиблих, 73 поранених

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 20 загиблих
О 08:50 Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, написав, що внаслідок атаки на Дніпро загинули 20 людей.

Станом на 08:25 Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, повідомив про 19 загиблих унаслідок російської ракетної атаки.

«Жертви та поранені: загинуло 19 осіб, з них — 1 дитина, травмовано 73 особи, з них — 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них — 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини», написав він.

15 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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