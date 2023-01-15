Президент Фінляндії стурбований, що Путін піде «до кінця», не маючи шансів на перемогу

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає найкращим варіантом завершення такий, що був би справедливим по відношенню до українців і такий, що не викличе в Росії бажання помститися.

Про це він сказав в інтерв’ю шведській газеті Dagens Nyheter, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Iltalehti.

Нііністьо охарактеризував поточну ситуацію між Росією та Україною як досить похмуру, заявивши, що ситуація є гіршою, ніж він міг собі уявити ще рік тому.

«Це не просто війна між солдатами. Це війна проти українського суспільства, інфраструктури та простих людей», — каже Нііністьо.

«Зараз ми маємо повномасштабну війну, і, можливо, найгірше те, що їй не видно кінця» — сказав президент Фінляндії.

Нііністьо описує «референдум», організований Росією у вересні минулого року, як такий, що викликає занепокоєння. Після нього президент РФ заявив, що окуповані регіони «назавжди у складі Росії».

«Я витлумачив це так, що він зробив ставку на війну. Він грає у покер і поставив на карту все», — каже Нііністьо.

Президент Фінляндії додав, що він все ще переживає, що Путін піде до кінця, не маючи шансів на перемогу.

В інтерв’ю Нііністьо високо оцінює рішучість українців, а дії Путіна в Україні порівнює з початком зимової війни Сталіна у Фінляндії.

«Цим авторитарним лідерам важко зрозуміти, що люди у вільних демократичних країнах мають власні принципи і сильну волю» — зазначив він.

Нііністьо описує найкраще можливе остаточне вирішення війни як таке, що здається справедливим українцям, але не залишає Росії бажання реваншу.