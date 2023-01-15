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Крім танків Challenger 2, Британія планує передати Україні близько 30 САУ AS-90

У Британії повідомили, що уряд країни має намір передати Україні не лише танки Challenger 2, а й близько 30 гаубиць AS-90 —  заява уряду Британії

У заяві відзначили, що відправка танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії.

Ескадрилья з 14 танків вирушить у найближчі тижні після того, як прем’єр-міністр Ріші Сунак повідомив президенту Зеленському, що Великобританія надасть додаткову підтримку Україні.

Очікується, що за ними також прибудуть близько 30 гаубиць AS-90.

«Міністр оборони викладе подальші деталі цієї підтримки у Палаті громад у понеділок», – зазначено в повідомленні уряду Британії.

15 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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