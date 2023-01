Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку, підсилюючи свої підрозділи Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ підняли призовний вік » Як надійно зберігати криптовалюту У наш час нових технологій криптовалюта стала необхідним атрибутом при фінансових операціях різного типу. Ми зберігаємо крипту не тільки в біткоїнах, є ще й ефір, і стаблкоїни. Навіть Ілон Маск винайшов свою криптовалюту і вона успішно торгується. І для надійного зберігання криптовалюти необхідний надійний криптогаманець. Одним із найкращих на сьогодні є крипто-гаманець Ledger Nano S Plus Mystic White , який має найвищий ступінь надійності та захисту. Апаратні криптогаманці на сьогоднішній день є найбільш надійний не тільки в плані захисту ваших фінансів, але і тривалості зберігання NTF. Давайте розглянемо його переваги та особливості використання у деталях. Маючи такий пристрій на руках, ви можете бути впевнені, що ваша фінансова інформація надійно захищена від будь-якого хакінгу та злому. Ledger Nano — что нового Отже — оновлені пристрої, які включають також модель крипто-гаманець Ledger Nano S Plus Deepsea Blue , мають помітно більший екран, чудовий інтерфейс. Тут все просто та інтуїтивно зрозуміло, зручно та безпечно.

Новий чіп пам’яті даного пристрою дозволяє розмістити до 100 встановлених програм, а також має підвищену надійність та ударостійкість. Можна також тепер зберігати в інтерфейсі Ledger Live ваші заощадження. Однак у новій моделі як і її версії крипто-гаманець Ledger Nano S Plus BTC Orange відсутнє з’єднання Bluetooth. Зроблено це быльше з міркувань безпеки. Тепер апаратний криптогаманець з’єднується з комп’ютером за допомогою кабелю. Система працює та сумісна з ОС Android останніх версій. Всі пристрої мають надійний алюмінієвий корпус, а також гарантію від виробника протягом 24 місяців від моменту продажу. При колосальній місткості для додатків і високій працездатності новий пристрій водночас дуже компактний, не витрачає багато енергії і є повністю мультивалютним, як і вся лінійка криптогаманців. Гарантії та обслуговування криптогаманців Інтернет-магазин LWallet.com.ua пропонує різноманітні версії надійних криптогаманців від офіційних виробників, маючи при цьому найкращу швидкість доставки товару по Україні. Також забезпечується все необхідне гарантійне та сервісне обслуговування у рамках українського законодавства. Товар можна придбати різними способами оплати та доставки. Також працює і служба он-лайн консультування. Якщо у вас виникають будь-які питання, фахівці дадуть відповідь вам на них і вирішать будь-яке ваше завдання або проблему.

Ledger Nano S Plus стане вашим надійним другом та захисником ваших криптофінансів на тривалий період часу.