Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ підняли призовний вік

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 12 січня голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов, запропонував збільшити верхній вік призову на військову службу з 27 до 30 років навесні 2023 року. Він зазначив, що цей крок має на меті забезпечити оголошене раніше збільшення чисельності російських збройних сил на 30%.

Минулого року російських диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує такий крок.

«Існує реальна ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, доступний для війни в Україні. Водночас це виглядатиме менш тривожним для населення, ніж оголошення нового раунду «часткової мобілізації», — дійшли висновку в розвідці Британії.