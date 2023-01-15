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Британія відкликає посла з Ірану після страти свого громадянина

Велика Британія тимчасово відкликає свого посла з Ірану, це сталося після того, як у країні стратили ексзаступника міністра оборони Алі Рези Акбарі, який мав подвійне громадянство
Про це поінформував голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі у твіттері.

«Ми притягуємо режим до відповідальності. Сполучене Королівство ввело санкції проти генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах і тимчасово відкликало посла для консультацій», — написав він.

Також зазначається, що ця відповідь на дії Ірану не обмежена тим, що описано вище: розглядаються наступні кроки.

15 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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