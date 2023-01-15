Британія підтвердила, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90

В уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрилью з 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AS90.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у повідомленні уряду Британії.

Як зазначається, посадовці з питань оборони і безпеки Великої Британії вважають, що відкрилося вікно, в якому Росія відступає через проблеми з постачанням і падіння морального духу. Тому прем’єр Британії закликає союзників розгорнути заплановану на 2023 рік підтримку якнайшвидше, щоб досягти максимального ефекту.

«Відправка танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії. Ескадрилья з 14 танків відправиться в країну в найближчі тижні. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 AS90 — великих самохідних гармат, якими керуватимуть п’ять навідників» — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони викладе подальші деталі цієї допомоги у Палаті громад у понеділок.

Найближчими днями Велика Британія також розпочне навчання військовослужбовців Збройних Сил України користуватися цими танками та гарматами, що є частиною більш широких зусиль, в рамках яких тисячі українських військовослужбовців пройшли підготовку у Британії протягом останніх шести місяців.

«Прем’єр-міністр чітко усвідомлює, що довга і статична війна слугує лише цілям Росії. Саме тому він та його міністри будуть говорити з нашими союзниками по всьому світу в найближчі дні та тижні, щоб посилити тиск на Путіна та забезпечити краще майбутнє для України» — заявив речник Даунінг-стріт.