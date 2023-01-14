Заява про захоплення Соледара тільки підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера, — ISW На Луганщині найбільш активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної » ЗСУ за добу ліквідували 530 російських військових та 6 танків За минулу добу, 13 січня, росіяни втратили в Україні 530 військових загиблими та шість танків Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 січня 2023 року орієнтовно склали: особового складу 114660 (+530 за добу) осіб ліквідовано танків ‒ 3104 (+6) одиниць бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) артилерійських систем – 2090 (+4) РСЗВ – 437 (+0) засоби ППО ‒ 219 (+1) літаків – 286 (+0) гелікоптерів – 276 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2) крилаті ракети ‒ 723 (+0) кораблі /катери ‒ 17 (+0) автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) спеціальна техніка ‒ 186 (+2)