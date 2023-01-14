Заява про захоплення Соледара тільки підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера, — ISW

Про це мовиться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти Інституту наголосили: «міноборони Росії спробувало виправдати своє зневажливе ставлення до ПВК Вагнера, стверджуючи, що російське «різнорідне угруповання військ» виконувало «спільний план» на Соледарському напрямку та приписало напад на житлові райони військам ПВК Вагнера».

Зазначається, що заява міністерства оборони РФ викликала значний резонанс в російському інфопросторі, а також підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера.

Одночасно, за даними ISW, фінансист та засновник ПВК Вагнера Євген розпливчасто відповів на замовчування міноборони Росії Вагнера, заявивши, що не може коментувати ситуацію та зазначив, що запитання журналістів з цього приводу виявляють їхню стурбованість ушануванням «героїчного взяття Соледару» Вагнером.

Імовірно, Пригожин намагався запобігти оголошенню міноборони 12 січня, звинувативши неназваних чиновників і урядовців у «постійних спробах вкрасти перемогу в приватної військової компанії Вагнера» та применшенні її заслуг. Також аналітики припускають, що засновник ПВК прагне використати захоплення Соледара як інструмент для підвищення свого авторитету в РФ.