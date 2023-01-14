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У районі аеродрому в Бердянську пролунало кілька вибухів, спалахнула пожежа

Бердянськ, 13 січня 2023
У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунало кілька потужних вибухів, спалахнула масштабна пожежа

Інформацію про вибухи та фото пожежі поширили в місцевих телеграм-каналах.

Також про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про те, що «щойно» пролунав вибух, він написав о 18:48.

У коментарі Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіцина підтвердила, що в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунали три потужних вибухи в районі аеродрому. На місці вибухів спалахнула пожежа..

«На цей час не має підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика. Пожежа дуже велика», — сказала вона.

14 января, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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