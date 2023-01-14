На Луганщині найбільш активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог не має жодних успіхів на території Луганщини. Там є три фронти — це Білогорівка, Сватове та Кремінна. У Білогорівці та Сватовому ситуація стабільна. Найбільш активні бойові дії відбуваються навколо Кремінної. Ініціатива на боці ЗСУ, але росіяни намагаються атакувати, тривають танкові бої. Наші хлопці успішно відбивають ворожі атаки. Шумно у Кремінній, Рубіжному та Сватовому», — зазначив Власенко.

За його словами, окупанти переодягаються у форму українських військових.

«Росіяни часто цим користуються для провокацій, щоб спровокувати ЗСУ. Це погана практика окупаційних військ. Також окупанти використовують спецодяг та під виглядом цивільного населення намагаються провести бойові дії», — додав Власенко.