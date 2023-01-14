«Дорога додому» — 1999

Назва адаптовна для західного прокату, в оригіналі він називається «Моя мати й тато».

Тому сьогодні в нас призер Берлінського фестивалю 1999 року від Чжана Імоу — «Дорога додому». І він не про кунг-фу.

В комментах на попередній пост про кіно мені написав один мій френд, що передивився багато фільмів, та всі в основному про кунг-фу.

Тут взагалі немає кунг-фу, фільм цензурований (що зрозуміло) — там є тільки віддалений натяк про репресії під час «культурної революції» в Китаї, але… дуже непогано, хоча основний мотив фільму ліричний.

Це класика китайського кінематографу періоду ліберальної модернізації, хоча взагалі китайське континентальне кіно я не дуже люблю. Але був в ньому доволі ліберальний період, і офіційно продержавний кінорежиссер Чжан Імоу зняв (чомусь йому дозволили зняти) відносно правдивий фільм. Ну, в чомусь правдивий.

Але основне тут — кохання, та сімейні стосунки. Сюжет не буду переповідати детально, тут — перше кохання сільського вчителя, та дівчинки, що навіть не вміє писати та читати.

Чжан Імоу сам колись був сільським вчителем. Вийшло в нього чудово та лірично.

До того ж цей фільм — дебют надпопулярної пізніше актриси Чжан Цзыи.

Цей фільм створений на зламі епох у Китаї, коли китайське кіно почало ставати інструментом позитивної пропаганди КПК на Заході.

Це один з останніх фільмів Имов в такому ключі. Вже в нульових поступово подібні фільми практично зникнуть в Китаї — почнеться закручування гайок. А Чжан Имоу стане апологетом державницької політики Китаю, на зразок Сірожи міхалкова. Та це не відміняє того, що цей режиссер є видатним кінематографістом.

Фільм рекомедую для сімейного перегляду — вім дуже камерний та атмосферний з чудовою музикою та операторською роботою.

Я впевнений, що хтось з вас в цьому фільмі побачить і своїх батьків.