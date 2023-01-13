За добу з-за кордону в Україну приїхали понад 30 тис. людей

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає «Еспресо.Захід«.

Так, минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч людей та 19 тисяч транспортних засобів. Зокрема, з України минулої доби вибули 42 тисячі людей. 27 тисяч з них перетнули кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 36 тисяч людей, 32 тисячі з них – українці.

Також за добу оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону затримали 11 чоловіків – 4 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 7 – затримані поза ними. Також вісьмох чоловіків не пропущено через кордон, оскільки в їхніх документах прикордонники побачили ознаки підробки.