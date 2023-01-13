Ворог окупував Мирне й Дорожнянку на Запоріжжі

Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради та волонтер Сергій Лишенко в етері Еспресо.

Він зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог активізувався. З початку року біля лінії фронту значно зросла кількість обстрілів, зокрема по Гуляйполю.

«Є й невдачі. Якщо раніше два села біля Гуляйполя — Мирне та Дорожнянка — були в сірій зоні, то вчора (12 січня, — ред.) вони були зайняті ворогом. Наразі невідомо, чи відступили наші воїни від своїх позицій, чи просто звузилася відстань між ними, але фактично ворог упритул наближається до Гуляйполя, і я не виключаю, що в майбутньому на нас чекають бої за Гуляйполе як місто», — наголосив депутат.

Сергій Лишенко пов’язує інтенсифікацію артобстрілів саме із цими подіями. Росіяни знищують Гуляйполе, унаслідок чого гинуть цивільні, зокрема літні люди, які залишилися в місті.