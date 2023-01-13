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У США запропонували встановити бюст Зеленського у Капітолії

На фото: Володимир Зеленський і Джо Байден
У США запропонували розмістити погруддя президента України в Домовому крилі будівлі парламенту країни

Про це пише видання «Washington Times».

З пропозицією про розміщення бюста Зеленського в Капітолії виступив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Раніше він вніс проєкт резолюції, яка наказує Раді образотворчих мистецтв Палати представників США створити бюст президента України.

«Рада відповідальна за всі твори мистецтва та історичні об’єкти, виставлені в крилі Будинку Капітолія США та пов’язаних з ним офісних будівлях», — пояснюють журналісти.

Джо Вілсон працює в Конгресі США з 2001 року і є старшим членом комітетів Палати представників зі збройних сил та закордонних справ.

«Переконаний консерватор, який зазнав різкої критики за викрикування «Ти брешеш» колишньому президенту Обамі під час звернення до Конгресу в 2009 році, пан Вілсон став рішучим прихильником України», — йдеться у матеріалі.

Також повідомляється, що у грудні він заявив виданню Charleston Post and Courier, що боротьба України з російською агресією нагадала йому американську революцію.

13 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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