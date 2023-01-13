 
«  
  »

Резніков назвав щоденні втрати військових України і РФ у війні

Олексій Резніков
Голова Міноборони Олексій Резніков стверджує, що Україна за день війни втрачає вдесятеро менше військових, аніж країна-агресорка Росія

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Резніков розповів журналісту, що бої за Соледар Донецької області спричинили масові руйнування та значні втрати з обох сторін, але втрати ЗСУ все одно менші.

Міністр заявив, що «приблизно 500 або 600» російських бійців щодня гинуть по всій країні, тоді як Україна втрачає десяту частину з них. При цьому, за його словами, бойові дії активізуються навесні, і на фронті буде ще гарячіше.

«Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін», – сказав Резніков.

«Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», — додав він.

13 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  