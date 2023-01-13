Разведка США получила 366 сообщений о неопознанных воздушных феноменах

Офис директора Национальной разведки США представил ежегодный доклад, согласно которому на момент августа 2022 года было зарегистрировано 510 неопознанных воздушных феноменов (НВФ) – также известных как «неопознанные летающие объекты». (НЛО). В это число входит 366 случаев, которые американская разведка зафиксировала с марта 2021 года.

Разведке удалось установить происхождение почти двух сотен НВФ: выяснилось, что 26 из них являлись беспилотниками, 163 – представляли собой надувные шары или подобные объекты, а шесть из них оказались птицами, атмосферными явлениями, мусором и т.д. При этом происхождение 171 феномена все еще остается неизвестным: в докладе подчеркивается, что некоторые из НВФ «демонстрировали необычные летные характеристики» и их происхождение требует дальнейшего анализа.

Большая часть свидетельств НВФ принадлежит представителям американского военно-морского флота или военно-воздушных сил, наблюдавших объекты во время выполнения служебных задач.

В докладе отсутствуют какие-либо сенсационные свидетельства, однако его публикация в очередной раз подтвердила растущее внимание американских властей к теме неопознанных летающих объектов. Впервые подобный отчет, подготовленный по требованию американских законодателей, был опубликован в июне 2021 года. Согласно докладу, с ноября 2004 года по март 2021 года было получено 144 сообщения о неопознанных воздушных феноменах.

Пентагон и Национальная разведка США – не единственные, кто проявляет внимание к теме НВФ. Осенью 2022 года НАСА сформировало рабочую группу по изучению неопознанных воздушных феноменов (правда, аэрокосмическое агентство использует формулировку «неопознанные аномальные феномены»).

16 специалистов на протяжении девяти месяцев будут изучать имеющиеся свидетельства на основе незасекреченной информации, а в середине 2023 года предоставят отчет о проделанной работе. «Мы не будем недооценивать того, что содержит в себе окружающий мир, и мы считаем, что нам есть чему у него поучиться», – заявили в НАСА.

Подробнее о том, когда в США заинтересовались НЛО и что удалось выяснить, слушайте в нашем подкасте «Президентские истории».