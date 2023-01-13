Прогноз погоди на вихідні 14–15 січня: і знову потеплішає

За даними Sinoptik.ua, на вихідних «температурні гойдалки» в Україні знову хитнуться в бік потепління. Морози спадуть, а подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +7 °С. Крім того, у багатьох регіонах погода на вихідні буде дощовою.

Погода у суботу 14 січня

На Старий Новий рік практично в усіх регіонах України середня денна температура становитиме близько 0 °С. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повітря прогріється до +3…+4 °С, на Закарпатті, Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині — до +5…+7 °С.

На всій території країни буде хмарно з проясненнями, невеликі дощі з мокрим снігом пройдуть на заході країни.

Погода в неділю 15 січня

У неділю невеликі дощі з мокрим снігом очікуються в Донецькій, Луганській та Харківській областях — одягайтеся тепліше, через високу вологість буде некомфортно. Температурні показники в усіх областях будуть практично ідентичні суботнім.

Варто відзначити значний перепад денних та нічних температур у центральних, північних та східних областях країни. Вдень середня температура там становитиме близько 0 °С, а вночі знизиться до -4…-6 °С.

Погода в понеділок 16 січня

У понеділок невеликі дощі з мокрим снігом накриють усю західну Україну, а також Волинь, Житомирщину, Хмельниччину, Київщину, Сумщину та Чернігівщину. Мешканцям решти областей пощастить трохи більше — новий робочий тиждень вони розпочнуть із похмурої погоди, але без опадів.

У більшості регіонів, включаючи Донецьку та Луганську області, а також столицю, денна температура становитиме близько 0 °С, на півдні та в Запорізькій області — близько +2…+4 °С, на Закарпатті — +3…+5 °С.

Уночі на більшій частині території України стовпчики термометрів також покажуть близько 0 °С, лише у східних та частині центральних областей вони знизяться до -3…-4 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо у ніч на Василя, 14 січня, небо було зоряним, чекали на багатий урожай ягід. Іній на деревах обіцяв хороший медозбір, туман — чудовий урожай пшениці. Якщо весь день йшов сніг, то літо мало бути теплим і без дощів, якщо приходила відлига — холодним.

Снігопад на Сильвестра, 15 січня, вважався провісником урожайного року. А ввечері, на заході сонця, обов’язково дивилися на небо: сині хмари обіцяли швидку зміну погоди.