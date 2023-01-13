Прием на работу HR специалиста: важные моменты

Human resources – это одновременно самая большая ценность компании и головная боль начальства. Если персонал работает не слаженно, часто возникают конфликты, имеет место саботаж и т.д., то наладить прибыльный бизнес нереально. Помочь с поиском подходящих членов команды способен эйчар, и к поиску подходящего специалиста нужно отнестись ответственно.
Список требований к экспертам по человеческим ресурсам у работодателей не всегда четкий, поскольку не все понимают, чем конкретно они занимаются. Всем известно, что для подтверждения профессиональных знаний и навыков проводится hr сертификация, к тому же, HR должен уметь ладить с разными людьми, но на этом знания о работе данного специалиста заканчиваются. Расскажем, как не ошибиться с выбором.
Нужен ли эксперт по HR?
Сейчас престижно иметь в штате специалиста по человеческим ресурсам, поэтому многие руководители считают, что его нужно нанимать в первую очередь. Привлечение HR эксперта действительно имеет массу плюсов:
- не нужно лично заниматься подбором работников;
- профессионал способен сформировать неконфликтную команду, которая будет эффективно работать;
- под рукой всегда будет тот, кому можно доверие урегулирование проблем в коллективе;
- будет кому позаботиться об адаптации новичков;
- не придется самостоятельно искать способы снижения напряженности между подчиненными и начальством;
- удастся принимать на работу людей, которые принесут пользу компании в долгосрочной перспективе.
На самом деле, спектр обязанностей HR обширный, и без его помощи не обойтись владельцам среднего и крупного бизнеса. Что касается небольших фирм, то для них нерационально тратить ресурсы на штатного эксперта по персоналу. Поток сотрудников незначительный, соответственно, 90% времени HR будет не у дел. Отбор работников руководитель может выполнить самостоятельно, либо можно обратиться в рекрутинговое агентство, где поиском подходящих кандидатов будет заниматься команда.
Какими качествами, знаниями и навыками должен обладать HR?
Начинать отбор следует, безусловно, с анализа документов, подтверждающих получение образования. На одном таланте вырасти в компетентного HR невозможно. Важно также, чтобы анкета соискателя заинтересована – грамотный эйчар должен уметь подать себя с выгодной стороны и произвести первое впечатление.
Из других важных качеств, которые должны быть у HR:
- знание психологии и принципов медиации;
- стойкость к стрессовым ситуациям;
- настойчивость в сочетании с вежливостью;
- понимание субординации;
- способность найти подход к людям с разным бэкграундом;
- умение работать с большими массивами информации (иначе невозможно обрабатывать сотни резюме);
- креативность и сообразительность;
- неподдельный интерес к работе с людьми.
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