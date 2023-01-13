Прием на работу HR специалиста: важные моменты

Human resources – это одновременно самая большая ценность компании и головная боль начальства. Если персонал работает не слаженно, часто возникают конфликты, имеет место саботаж и т.д., то наладить прибыльный бизнес нереально. Помочь с поиском подходящих членов команды способен эйчар, и к поиску подходящего специалиста нужно отнестись ответственно.

Список требований к экспертам по человеческим ресурсам у работодателей не всегда четкий, поскольку не все понимают, чем конкретно они занимаются. Всем известно, что для подтверждения профессиональных знаний и навыков проводится hr сертификация, к тому же, HR должен уметь ладить с разными людьми, но на этом знания о работе данного специалиста заканчиваются. Расскажем, как не ошибиться с выбором.

Нужен ли эксперт по HR?

Сейчас престижно иметь в штате специалиста по человеческим ресурсам, поэтому многие руководители считают, что его нужно нанимать в первую очередь. Привлечение HR эксперта действительно имеет массу плюсов:

не нужно лично заниматься подбором работников;

профессионал способен сформировать неконфликтную команду, которая будет эффективно работать;

под рукой всегда будет тот, кому можно доверие урегулирование проблем в коллективе;

будет кому позаботиться об адаптации новичков;

не придется самостоятельно искать способы снижения напряженности между подчиненными и начальством;

удастся принимать на работу людей, которые принесут пользу компании в долгосрочной перспективе.

На самом деле, спектр обязанностей HR обширный, и без его помощи не обойтись владельцам среднего и крупного бизнеса. Что касается небольших фирм, то для них нерационально тратить ресурсы на штатного эксперта по персоналу. Поток сотрудников незначительный, соответственно, 90% времени HR будет не у дел. Отбор работников руководитель может выполнить самостоятельно, либо можно обратиться в рекрутинговое агентство, где поиском подходящих кандидатов будет заниматься команда.

Какими качествами, знаниями и навыками должен обладать HR?

Начинать отбор следует, безусловно, с анализа документов, подтверждающих получение образования. На одном таланте вырасти в компетентного HR невозможно. Важно также, чтобы анкета соискателя заинтересована – грамотный эйчар должен уметь подать себя с выгодной стороны и произвести первое впечатление.

Из других важных качеств, которые должны быть у HR: