Понад 85% громадян Ізраїлю підтримують Україну у війні

Про це інформує у Медіацентрі посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Ми робили свої особисті дослідження як посольство, є офіційні дослідження, які робили аналітики: 85%+ громадян Ізраїлю підтримують Україну в цій війні. Мова йде про уряд: я не є послом перед громадянами, я є послом перед урядом, і мені треба, щоб уряд робив більше. Треба приймати стійкі стратегічні рішення, які були б відмінними від політики Ізраїлю довгі роки. Тобто Ізраїль дуже неохоче ділився своїми ноу-хау, технологіями та зброєю. Та співпраця, яка відбувається, на жаль, не відповідає очікуванням української сторони», — Корнійчук.

Посол зазначив, що нині вживаються заходи, аби новий уряд Ізраїлю переглянув питання допомоги Україні найближчим часом.

«Новий уряд Ізраїлю фактично при владі два тижні, і питання перегляду допомоги Україні нині ще остаточно не визначено. Але ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб це питання було вирішено найближчим часом і на нашу користь. Я сподіваюся, що всі позитивні зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна підтримка є важливою, але, вибачте, бинтами та антибіотиками ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово-технічна співпраця», — додав Корнійчук.

Український посол наголосив, що наразі питання нашої країни не є першочерговим для нового уряду, проте МЗС Ізраїлю внесло його до пріоритетів своєї роботи на 2023 рік.