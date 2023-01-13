Пентагон: ознак, що росіяни захопили Соледар, немає

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

«Ми дійсно спостерігаємо інтенсивні та важкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно неподалік. Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень, що Соледар був взятий російськими силами», — наголосив він.

За його словами, інформація про захоплення міста поширювалася у мережі, а в повідомленнях зазначалося, що Соледар був нібито взятий під контроль вагнерівцями.

«Але ми знаємо, що українці продовжують проводити операції в околицях Соледара, і продовжують давати відсіч. Тим часом ми зосереджені на продовженні співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, щоб надати Україні необхідну безпекову допомогу», — додав речник Пентагону.