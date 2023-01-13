NYT: Запад приступил к подготовке Украины к весеннему контрнаступлению

New York Times в своем анализе ситуации в Украине рассуждает, о том, почему в последние несколько недель некоторые страны Запада вдруг решились на отправку Киеву вооружений, в которых раньше отказывали.

США и Германия – предоставили новейшие системы ПВО Patriot. Франция, Германия, Великобритания, Польша и опять же США одобрили отправку различной бронетехники.

Это связано с тем, считают корреспонденты NYT, что для подготовки к возможному весеннему наступлению российской армии у Украины остается совсем небольшое окно, и на Западе это хорошо осознают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что для полного овладения инициативой на поле боля украинским войскам нужны порядка 300 тяжелых танков западного образца и около 600 единиц другой бронетехники.

По мнению американского издания, возможно, сейчас мы наблюдаем первый этап выполнения этого запроса.