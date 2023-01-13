Минулої доби армія РФ 49 разів обстріляла Херсонщину, загинув мирний житель, двоє отримали поранення

Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Рашисти минулої доби 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.
Зокрема обласний центр, місто Херсон, росіяни обстріляли 7 разів. Снаряди ворога влучили в приватні та багатоквартирні будинки.
12 січня внаслідок обстрілів російських військ у селищі Янтарне загинув 27-річний чоловік і постраждала 47-річна жінка.
Також повідомляється, що отримала поранення ще одна людина.
- 10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір’я п’ятиповерхівки, поранений місцевий житель.
Leave a Reply