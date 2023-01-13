Ворог окупував Мирне й Дорожнянку на Запоріжжі Фінляндія може передати Україні лише невелику кількість танків Leopard 2 » Інформація про «взяття» Соледару росіянами не відповідає дійсності, тривають бої у місті, — Череватий Російські війська не захопили Соледар. Їхні заяви про нібито «взяття» міста не відповідають дійсності. Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ. «Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті», — сказав Череватий, таким чином спростувавши заяви РФ. Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин. Як передає Суспільне, в ефірі телемарафону Череватий заявив: «Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував найкращі підрозділи «Вагнера» та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення».