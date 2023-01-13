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Інформація про «взяття» Соледару росіянами не відповідає дійсності, тривають бої у місті, — Череватий

соледар,зсу

Російські війська не захопили Соледар. Їхні заяви про нібито «взяття» міста не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

«Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті», — сказав Череватий, таким чином спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.

Як передає Суспільне, в ефірі телемарафону Череватий заявив: «Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував найкращі підрозділи «Вагнера» та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення». 

13 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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