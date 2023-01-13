Фінляндія може передати Україні лише невелику кількість танків Leopard 2

Фінляндія може надати Україні невелику кількість танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо ширша група європейських країн також вирішить це зробити.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

«Якщо танки будуть надіслані, пропозиція Фінляндії не може бути дуже великою», — сказав Нііністьо.

Фінляндія, яка подала заявку на членство в НАТО, може поділитися лише обмеженою кількістю танків, оскільки зброя необхідна країні для охорони її довгого кордону з Росією, заявив президент.

Країна має на озброєнні близько 200 німецьких танків.