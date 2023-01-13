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Американские танки прибывают в Европу

 

Большое число американских танков и боевых машин начали прибывать в порт Флиссинген в Нидерландах, после чего они будут отправлены в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

«В этот порт прибывают около 1250 единиц техники», – сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны.

Среди прибывающей техники танки «М-1 Абрамс» и боевые машины «Бэрдли» из 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форд-Худе, штат Техас.

Вооруженные силы Нидерландов помогают обеспечивать безопасность на море и охраняют портовую территорию, где будет размещена техника, прежде чем отправиться на восток.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года НАТО усиливает свои боевые группы в странах от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге.

13 января, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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