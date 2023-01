Everything Everywhere All at Once — або «Все, Навкруги та Одразу» РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область, – генерал Громов » Залужний став в Україні «політиком №2» Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний посів друге місце в опитуванні про політика 2022 року, яке провів Центр Разумкова. Відповідаючи на запитання «Якого українського політичного діяча Ви б назвали політиком 2022 року?», 10% назвали саме імʼя Залужного. Першим із величезним відривом став президент України Володимир Зеленський, якого вважають головним політиком країни 59% опитаних. По 2% опитаних назвали радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, пʼятого президента Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, по 1% — радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та волонтера Сергія Притулу. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року, було опитано 2017 респондентів.