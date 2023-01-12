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Залужний став в Україні «політиком №2»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про будь-які політичні амбіції наразі не заявляв

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний посів друге місце в опитуванні про політика 2022 року, яке провів Центр Разумкова.

Відповідаючи на запитання «Якого українського політичного діяча Ви б назвали політиком 2022 року?», 10% назвали саме імʼя Залужного.

Першим із величезним відривом став президент України Володимир Зеленський, якого вважають головним політиком країни 59% опитаних.

По 2% опитаних назвали радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, пʼятого президента Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, по 1% — радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та волонтера Сергія Притулу.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року, було опитано 2017 респондентів.

12 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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