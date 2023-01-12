В Марокко трое израильтян спасли жизнь трехлетнему мальчику

Братья Асулины рассказывают, что они гуляли по рыбному рынку и остановились в одном из ресторанов, когда услышали, как за соседним столиком зовут на помощь. Обернувшись на зов, они увидели, что ребенок начал синеть. Поняв, что мальчик подавился, они начали действовать, применяя приём Геймлиха, параллельно комментируя родителям, что именно они делают. Инородное тело удалось извлечь из трахеи.

Мужчины рассказывают, что находились в состоянии эйфории от того, что им удалось спасти ребенка.

Родители ребенка и все окружающие, видившие происходящее, горячо благодарили израильтян за спасение жизни мальчика.