В Евросолидарности возмущены тем, что Порошенко «исключили» из состава делегации Украины в ПАСЕ

Во фракции «Европейской солидарности» утверждают, что пятого президента Петра Порошенко решили не включать в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на предварительное решение комитета.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», написал в Facebook народный депутат, бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Вместо того, чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. Причем ранее тот же комитет принял решение, что лидер Европейской Солидарности зайдет в делегацию в ПАСЕ», — написал он.

По словам Арьева, сначала спикер Руслан Стефанчук долго не подписывал состав делегации, а потом под предлогом квот Порошенко заменили.

«Вместо мегаопытного дипломата, пятого президента, который всегда активно и профессионально выступает за поддержку Украины западными партнерами, за предоставление оружия и финпомощи, в делегацию зайдет представитель бизнес-группы Доверие Бакунец» — заявил он.

«Почему-то в СН возникла идея письма в ПАСЕ, на которое секретариат ассамблеи ответил очевидную вещь — делегации должны формироваться пропорционально численности фракций и групп. Поэтому монобольшинство трактует это как разрешение просто «забыть» о предыдущем законном решении профильного комитета. Вместо его выполнения, комитет принял другое решение, которым увеличивает квоту для представителей олигархических «Доверия» и «За будущее», которые и без того были достаточно представлены», — объяснила ситуацию председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Давайте объективно: ну явно же прошлый президент Украины будет более эффективным в ПАСЕ, чем мощный дипломат от «За Майбутнє». Ну очевидно же» — добавил нардеп Алексей Гончаренко, который входит в состав украинской делегации в ПАСЕ.