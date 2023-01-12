Укрэнерго: в энергосистеме значительный дефицит, аварийные отключения в девяти областях

В четверг, 12 января, сохраняется значительный дефицит мощности, в девяти областях применялись аварийные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что дефицит ухудшается в утренние и вечерние часы максимального потребления.

Для обеспечения баланса в энергосистеме во все области были доведены лимиты потребления, которые действуют с 00:00 до 24:00. Однако уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения.

В Укрэнерго напомнили, что дефицит в энергосистеме является следствием массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, российскими оккупантами временно оккупированы ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС.

«Эти мощности позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии», — добавил оператор.