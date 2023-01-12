Ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ планують на початку лютого, до саміту Україна — ЄС у Києві

Країни-члени хочуть ухвалити новий пакет санкцій проти РФ до саміту Україна — ЄС у Києві, який запланований на початок лютого. Нині Брюссель прискорив роботу щодо нових обмежень

Про це інформує польське агентство PAP

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«Ми будемо тиснути на Кремль санкціями стільки, скільки буде потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військово підтримує війну Росії, таких як Білорусь та Іран», — сказала глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, натякнувши на роботу щодо нового пакету санкцій.

Це підтвердив і постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош: «Робота дійсно прискорилася. Польща в групі країн-однодумців зараз пропонує подальші санкції. Посилення чинних обмежень також є постійним процесом».

Дипломат вважає, що причиною прискорення є майбутній саміт Україна — ЄС, а каталізатором — річниця російського повномасштабного вторгнення.

У ЄС неохоче говорять про деталі 10-го пакету, наголошуючи на ефекті несподіванки.

«Вкотре робиться спроба поширити санкції на експорт російських алмазів. Вартість експорту алмазів до російського бюджету оцінюється в 4,5 млрд євро. Це чимала сума», — цитує довірене джерело видання.

Повідомляється, що нові обмеження поширюватимуться на продукцію, яка потенційно може бути використана військовими РФ. Санкційні списки планують розширити, включивши більше осіб, відповідальних за агресію та воєнні злочини. Білорусь також долучать до обмежень: «синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані».

Угорщина вже заявила, що не погоджується з деякими прізвищами у санкційних списках.