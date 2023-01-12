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Російська армія готується до нової масованої ракетної атаки

керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ фіксують підготовку РФ до нової атаки, росіяни можуть використати змішану тактику під час наступного обстрілу

Про це керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.

За словами Наталії Гуменюк, активізація діяльності ворожих безпілотників свідчить про підготовку РФ до нової комбінованої атаки: так, вони використовуватимуть і дрони, і ракети.

«З огляду на те, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10−12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки», — заявила речниця ОК «Південь».

  • Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що Росія тримає в Чорному морі лише один ракетоносій.
12 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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