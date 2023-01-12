Російська армія готується до нової масованої ракетної атаки

Про це керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.

За словами Наталії Гуменюк, активізація діяльності ворожих безпілотників свідчить про підготовку РФ до нової комбінованої атаки: так, вони використовуватимуть і дрони, і ракети.

«З огляду на те, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10−12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки», — заявила речниця ОК «Південь».