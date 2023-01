МЗС заперечує, що Україна просила не карати Білорусь в останніх пакетах санкцій ЄС Everything Everywhere All at Once — або «Все, Навкруги та Одразу» » Попри атаки ворога на Бахмутському напрямку, загрози оточення немає Офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії Андрій Іллєнко зазначив, що на Сході країни триває важка позиційна війна Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». «На Сході тривають важкі бої. Війна на Бахмутському напрямку має інтенсивний, жорсткий характер. Ворог постійно намагається здійснити штурмові дії та веде артилерійський вогонь. Попри те, що ворог намагається кожного дня наступати та атакувати, українська оборона стоїть міцно, фронт тримається», — підкреслив Іллєнко. Офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії також додав, що всі підрозділи ЗСУ виконують завдання. «Немає ніяких загроз оточень та критичних ситуацій. Хоча ситуація, звичайно, дуже важка. Ворог зазнає величезних втрат. Хочу відзначити героїзм українських захисників, які мужньо виконують свій обов‘язок. Триває важка позиційна війна», — наголосив Іллєнко.