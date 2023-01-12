В Марокко трое израильтян спасли жизнь трехлетнему мальчику Загроза свободі слова, чи крок на шляху до євроінтеграції – експерти про новий закон про медіа » Першій леді США Джилл Байден видалили злоякісні пухлини Дружині президента США Джилл Байден зробили операцію з видалення двох злоякісних пухлин шкіри, повідомив лікар Білого дому Кевін О`Коннор. Судячи з документу, який склав О`Коннор, в першої леді виявили базальноклітинну карциному — найпоширенішу форму раку шкіри. Пухлини успішно видалили за допомогою мікрографічної операції (тобто з використанням мікроскопа) за методом, розробленим у 1930-х роках Фредеріком Мосом. Під час операції хірург послідовно видаляє прошарки шкіри доти, доки не виявляє жодних слідів пухлини. Зазвичай пацієнт може йти додому того ж дня. Повідомляють, що після операції Джилл Байден почувається добре. Пухлини виявили над правим та лівим очима Джилл Байден під час планового огляду. У неї також видалили ще одну шкірну пухлину, яка загрожувала стати злоякісною. Щороку рак шкіри діагностують у 3,6 млн американців, це найпоширеніша форма онкологічних захворювань. Якщо такі пухлини виявляють вчасно, вони піддаються лікуванню і завдають лише мінімальної шкоди. Президент Джо Байден супроводжував свою дружину у лікарні. Раніше у самого Байдена видалили кілька злоякісних утворень на шкірі (вони не були меланомами, найнебезпечнішою формою раку шкіри).