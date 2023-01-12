Папа Франциск назвал войну в Украине «преступлением против Бога»

Папа Франциск заявил, что войны, подобные войне в Украине, где гражданские районы подвергаются тому, что он назвал неизбирательными разрушениями, являются «преступлением против Бога и человечества».

Понтифик сделал обзор ситуации в мире в своем выступлении в Ватикане.

Понтифик говорил о «войне в Украине, сопровождающейся смертью и разрушениями, с атаками на гражданскую инфраструктуру, которая приводит к гибели людей не только от обстрелов и актов насилия, но и от голода и холода».

После этого он процитировал Катехизис Католической церкви, в котором говорится, что «всякое военное действие, направленное без различия на уничтожение целых городов или обширных областей с их населением, является преступлением против Бога и самого человека, что надлежит твердо и без колебаний осудить».

Папа вновь призвал к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания «аморально».